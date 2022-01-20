Merkez Bankası faiz kararını ne zaman, saat kaçta açıklayacak? (20 Ocak 2021 PPK toplantısı)

Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını bugün açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 15'ten yüzde 14 seviyesine çekmişti.

Haberler - ntv.com.tr 20.01.2022 - 08:26

Merkez Bankası faiz kararını ne zaman, saat kaçta açıklayacak? (20 Ocak 2021 PPK toplantısı)

İlişkili Haberler

Dolar kuru bugün ne kadar? (20 Ocak 2022 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (20 Ocak 2022 dolar - euro fiyatları)

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 20 Ocak 2022 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 20 Ocak 2022 güncel altın kuru fiyatları

Türkiye Cumhuriyet Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı başkanlığında bugün toplanacak.

Yılın ilk faiz kararının saat 14.00'te açıklanması bekleniyor. 

Geçen yılın son PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 15'den yüzde 14 seviyesine çekilmişti.

BEKLENTİ FAİZLERİN DEĞİŞTİRİLMEYECEĞİ YÖNÜNDE

Reuters'in anketine katılan 16 kurumun 15'i Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin sabit tutulmasını, bir kişi ise 50 baz puanlık indirim yapılmasını bekliyor.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin tamamı ise, TCMB'nin politika faizini yüzde 14 düzeyinde sabit bırakacağını tahmin ediyor.

Banka aralık ayı toplantısında "alınmış olan kararların birikimli etkileri 2022 yılının ilk çeyreğinde yakından takip edilecek" demiş, bekleme sinyali vermişti.

Ekonomistler enflasyonun yüzde 36 olduğuna dikkat çekerek, negatif reel faizin 20 puanı aştığına dikkat çekiyor.

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...