Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu: Salgın küresel büyüme görünümünü zayıflattı

Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporunda corona virüs salgınının küresel büyüme görünümünü belirgin ölçüde zayıflattığı ifade edildi.

Anadolu Ajansı 29.05.2020 - 11:06

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Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporunda corona virüs salgınının küresel büyüme görünümünü belirgin ölçüde zayıflattığı ifade edildi.

Raporda şu ifadelere yer verildi: "Salgına ilişkin gelişmeler ve belirsizlikler küresel risk iştahının gerilemesine, uluslararası piyasalarda oynaklığın artmasına ve küresel finansal koşulların sıkılaşmasına neden olurken, bu dönemde gelişmekte olan ülkelerden yüksek miktarda portföy çıkışları gerçekleşmiştir."

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