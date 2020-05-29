Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu: Salgın küresel büyüme görünümünü zayıflattı

Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporunda corona virüs salgınının küresel büyüme görünümünü belirgin ölçüde zayıflattığı ifade edildi.



Raporda şu ifadelere yer verildi: "Salgına ilişkin gelişmeler ve belirsizlikler küresel risk iştahının gerilemesine, uluslararası piyasalarda oynaklığın artmasına ve küresel finansal koşulların sıkılaşmasına neden olurken, bu dönemde gelişmekte olan ülkelerden yüksek miktarda portföy çıkışları gerçekleşmiştir."

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