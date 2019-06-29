Merkez Bankası TL kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını indirdi.



Merkez Bankası’nın aldığı karara göre, TL kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami faiz oranı yüzde 2.15'ten yüzde 2'ye indi. Yabancı para cinsinden işlemlerde de aylık azami faiz oranı yüzde 1.72'den yüzde 1.60'a inerken aylık gecikme faiz oranı ise TL işlemleri için yüzde 2.65'ten 2.40'a, yabancı para işlemler için yüzde 2.22'den 2'ye indi. Kara 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek.

Merkez Bankası'nın kararının yanı sıra, kamu alacaklarına uygulanan gecikme zammı oranı da aylık yüzde 2.5'a yükseltildi. Cumhurbaşkanı kararına gore yeni oran, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Kamu alacaklarında aylık gecikme zammı oranı 5 Eylül 2018'den bu yana aylık yüzde 2 olarak uygulanıyordu.

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