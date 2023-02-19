Merkez Bankası (MB) faiz kararı ne zaman açıklanacak? Şubat ayı PPK toplantı tarihi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan takvimle birlikte yıl içerisinde gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tarihleri duyurulmuştu. Özellikle altın ve dolar yatırımcıları tarafından merakla beklenen faiz kararı, şubat ayının son günlerinde kamuoyuyla paylaşılacak.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun yayımladığı takvime göre, faiz kararı toplantısı 23 Şubat 2023 tarihinde yapılacak. Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 9 seviyesinde sabit tutmuştu.
ENFLASYON BEKLENTİSİ
Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 36 katılımcıyla gerçekleştirdiği şubat ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.
Geçen ay yüzde 2,24 olan şubat ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,01'e yükseldi.
Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 35,76 oldu.
TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 30,44'ten 30,75'e, 24 ay sonrası için yüzde 17,18'den 18,11'e çıktı.