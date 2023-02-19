Merkez Bankası (MB) faiz kararı ne zaman açıklanacak? Şubat ayı PPK toplantı tarihi

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 36 katılımcıyla gerçekleştirdiği şubat ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.



Geçen ay yüzde 2,24 olan şubat ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,01'e yükseldi.



Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 35,76 oldu.



TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 30,44'ten 30,75'e, 24 ay sonrası için yüzde 17,18'den 18,11'e çıktı.