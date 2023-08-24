Merkez Bankası (MB) faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Ağustos ayı faiz kararı ne olur? İşte ekonomistlerin beklentisi

Piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına odaklandı. Merkez Bankası, parasal sıkılaştırmanın kademeli olarak güçleneceğini açıklamıştı. Para politikasının etkinliğinin artacağı vurgulanmıştı.
MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) bugün (24 Ağustos 2023) Hafize Gaye Erkan başkanlığında 3. kez toplanacak ve saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak.
EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE?
TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.
Anket sonuçlarına göre, 100 ila 250 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 18,50 ile yüzde 20,00 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 20 ile 30 arasında yer aldı.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 26,50 oldu.
TEMMUZ AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırılarak yüzde 15,00'dan yüzde 17,50'ye yükseltilmişti.
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