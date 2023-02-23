Merkez Bankası (MB) PPK toplantısı ne zaman, faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Ekonomistler faiz indirimi bekliyor

Piyasaların gözü kulağı bugün açıklanacak Merkez Bankası faiz kararında. Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan şubat ayı faiz kararı öncesinde yatırımcılar, yatırım planlarını ona göre yapıyor. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 9 düzeyinde tutulmuştu. Peki, Merkez Bankası (MB) faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

Merkez Bankası (MB) PPK toplantısı ne zaman, faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Ekonomistler faiz indirimi bekliyor

Türkiye Cumhuriyet (TCMB) tarafından yayımlanan takvimle birlikte yıl içerisinde gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tarihleri duyurulmuştu.

Merkez Bankası (MB) PPK toplantısı ne zaman, faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Ekonomistler faiz indirimi bekliyor - 1

MERKEZ BANKASI KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun yayımladığı takvime göre, faiz kararı toplantısı bugün (23 Şubat 2023) tarihinde yapılacak, 14.00'te faiz kararı açıklanacak.

Merkez Bankası (MB) PPK toplantısı ne zaman, faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Ekonomistler faiz indirimi bekliyor - 2

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE? (AA FİNANS ANKETİ)

AA Finans'ın, 23 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin çoğu politika faizinin yüzde 8'e indirilmesini bekliyor.

Ekonomistlerden 10'u mevcutta yüzde 9 düzeyinde bulunan politika faizinin 100 baz puan düşürüleceği yönünde görüş bildirirken, 1'i bu indirimin 150 baz puan olacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerden 6'sı ise politika faizinin sabit tutulmasını bekliyor.

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...