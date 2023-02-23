Merkez Bankası (MB) PPK toplantısı ne zaman, faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Ekonomistler faiz indirimi bekliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan takvimle birlikte yıl içerisinde gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tarihleri duyurulmuştu.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun yayımladığı takvime göre, faiz kararı toplantısı bugün (23 Şubat 2023) tarihinde yapılacak, 14.00'te faiz kararı açıklanacak.
EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE? (AA FİNANS ANKETİ)
AA Finans'ın, 23 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin çoğu politika faizinin yüzde 8'e indirilmesini bekliyor.
Ekonomistlerden 10'u mevcutta yüzde 9 düzeyinde bulunan politika faizinin 100 baz puan düşürüleceği yönünde görüş bildirirken, 1'i bu indirimin 150 baz puan olacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerden 6'sı ise politika faizinin sabit tutulmasını bekliyor.