Merkez Bankası swap limitlerini yeniden artırdı

Merkez Bankası, döviz karşılığı TL swaplarda limiti yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkardı.



TCMB'den bankalara gönderilen yeni kararla, Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası'nda kotasyon yoluyla gerçekleştirilen işlemlerde limit, Döviz ve Efektif Piyasaları işlem limitlerinin yüzde 30'undan yüzde 40'ına çıkarıldı.



Bu karar ile bankalar TCMB ile daha fazla miktarda swap yapabilecek. TCMB bu yolla rezervlerini artırma imkanı bulabilecek.

Merkez Bankası Başkanı Uysal: Merkez bankalarıyla swap görüşmeleri yapıyoruz (İLGİLİ HABER)

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