Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman? (2022 kasım ayı PPK faiz toplantısı)

Merkez Bankası faiz kararı, piyasaları yakından takip eden yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Döviz yatırımı bulunan birçok vatandaş, Merkez Bankası'nın PPK faiz toplantısında kasım ayına yönelik ne gibi kararlar alacağını merak ediyor. Peki, Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman?



MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kasım ayı faiz kararı toplantı tarihi belli oldu.



Buna göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı toplantısı 24 Kasım'da yapılacak. Toplantıda alınan karar aynı gün içerisinde saat 14.00'te açıklanacak.



MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ KARARI NE OLDU?



Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 1,5 puan indirerek yüzde 10,5'e düşürdü.



Merkez Bankası böylece ağustos, eylül ve ekim toplantılarında art arda toplam 3,5 puan indirime gitti.



YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ NE YÖNDE?



Merkez Bankası piyasa katılımcılar anketini açıkladı. Yıl sonu dolar tahmini 19,54'e düştü. Enflasyon tahmini ise 68,06'ye yükseldi.