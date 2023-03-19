Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler mart ayı PPK faiz kararında

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı toplantısı, altın, borsa ve döviz yatırımı olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz ay politika faizini yüzde 8.5 olarak açıklayan Merkez Bankası'nın, mart ayında alacağı faiz kararı araştırılıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?



MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu.



Buna göre; Mart ayı Merkez Bankası faiz kararı 23 Mart 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.



FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?



TCMB'nin açıklayacağı kararda faiz artışı beklenmiyor. TCMB'nin kararının sabit bırakma ya da indirme yönünde olacağı tahmin ediliyor.



TCMB son kararında şubat ayı faiz kararını yüzde 8.5 olarak açıklamıştı.