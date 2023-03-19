Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler mart ayı PPK faiz kararında

Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için tarih araştırmaları sürüyor. Mart ayı faiz kararı için bekleyişini sürdüren yatırımcılar, TCMB'nin politika faizinin yüzde kaç olacağını merak ediyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler mart ayı PPK faiz kararında

Türkiye Cumhuriyet () faiz kararı toplantısı, altın, borsa ve döviz yatırımı olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz ay politika faizini yüzde 8.5 olarak açıklayan Merkez Bankası'nın, mart ayında alacağı faiz kararı araştırılıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?

MERKEZ BANKASI KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; Mart ayı Merkez Bankası faiz kararı 23 Mart 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.

Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler mart ayı PPK faiz kararında - 1

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

TCMB'nin açıklayacağı kararda faiz artışı beklenmiyor. TCMB'nin kararının sabit bırakma ya da indirme yönünde olacağı tahmin ediliyor.

TCMB son kararında şubat ayı faiz kararını yüzde 8.5 olarak açıklamıştı.

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