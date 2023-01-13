Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman? Gözler 2023 ocak ayı PPK faiz kararında

Merkez Bankası tarafından beklenen ocak faiz kararı için beklentiler araştırılıyor. Yatırımcılar, TCMB'nin ocak ayında ne karar vereceğini merakla bekliyor. İşte Merkez Bankası PPK toplantı tarihi.



MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı ve rapor takvimi, resmi site üzerinden yayımlandı.



Buna göre; Merkez Bankası faiz kararı 19 Ocak 2023 Perşembe günü açıklanacak.

PİYASALARIN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı.



Ankete göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 32,46 olarak belirlendi. Gelecek 12 ay sonundaki TÜFE beklentisi yüzde 30,44 oldu.



Ankette yıl sonu dolar/TL beklentisi 23,1161 olarak gerçekleşti. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 22,77 TL iken, bu anket döneminde 23,43 TL oldu.