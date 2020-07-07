Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü

TCMB, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını 10 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 6'dan yüzde 5'e indirdi.

NTV Haber 07.07.2020 - 13:23

Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü

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Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

Merkez Bankası, Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını (Nema Oranı) 10 Temmuz'dan itibaren uygulanmak üzere indirdi.

20.03.2020-09.07.2020 arasında yüzde 6,00 olarak uygulanan faiz oranı 10 Temmuz'dan itibaren yüzde 5 olarak uygulanmaya başlayacak.
 
Ayrıca 26.06.2020 (dahil) zorunlu karşılık yükümlülük tarihinden  itibaren 2020/6 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ ile  belirlenen koşulları sağlayan reel kredi büyümesine sahip bankalara yüzde 7, diğer bankalara yüzde 0 uygulanacak. Daha önce bu oranlar sırasıyla yüzde 8 ve yüzde 0 şeklindeydi.

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