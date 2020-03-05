Merkez Bankası yatırımcı, ekonomist ve analistlere sunum yaptı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 4-5 Mart'ta gerçekleştirilen yatırımcı toplantısına ilişkin "Türkiye'nin Makroekonomik Görünümü ve Para Politikası" sunumunu internet sitesinde yayımladı.



Son döneme ilişkin verilerin iktisadi faaliyetteki toparlanma eğiliminin devam ettiğini gösterdiği belirtilen sunumda, dezenflasyon süreci ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte ekonomideki toparlanmanın devam etmesinin öngörüldüğü bildirildi.



Sunumda, kredi büyümesi ve kompozisyonundaki gelişmelerin dış denge ve enflasyon üzerindeki etkilerinin yakından takip edildiği vurgulandı.



Son dönemde belirgin bir iyileşme kaydeden cari işlemler dengesinin gelecek dönemde ılımlı bir seyir izlemesinin makro politika bileşimi açısından önem arz ettiğinin altı çizilen sunumda, şunlar kaydedildi:



"Enflasyon beklentileri, iç talep koşulları ve üretici fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimleri ılımlı seyretmektedir. Enflasyondaki seyrin yıl sonu tahminiyle büyük ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmektedir.

Mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla uyumunu koruduğu değerlendirilmektedir. Enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir."

YATIRIMCI TOPLANTILARI

Merkez Bankası, 22 Temmuz 2016'da kamuoyuna duyurulan İletişim Uygulamalarına İlişkin Basın Duyurusu çerçevesinde yatırımcı, ekonomist ve analistlerle teknik içerikli görüşmeler yapıyor.

Bu toplantılarda katılımcıların genel makroekonomi, para politikası, finansal piyasalar, bankacılık gibi çeşitli konulardaki teknik içerikli soruları cevaplanıyor.



Toplantılar, Merkez Bankasının açık, şeffaf ve eş zamanlı iletişim politikası uygulamalarını tamamlayıcı nitelikte görülüyor. Yurt dışındaki büyük finans merkezlerinde de geniş katılımlı yatırımcı toplantıları düzenleniyor.



Söz konusu toplantılar belirli bir takvim çerçevesinde yürütülürken, takvim çerçevesinde belirlenen toplantılara katılmak isteyen kişi veya kurumlar yatirimci@tcmb.gov.tr veya investor@tcmb.gov.tr adreslerinden e-posta aracılığıyla katılım taleplerini iletebiliyor.

REZERVLER 21 AYIN ZİRVESİNDE



Öte yandan, TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri de yayımlandı.

Buna göre, 28 Şubat'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 4 milyar 395 milyon dolar artışla 77 milyar 414 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 21 Şubat'ta 73 milyar 19 milyon dolar seviyesindeydi.



Altın rezervleri, ilk defa 30 milyar doların üzerini gördü. Söz konusu dönemde altın rezervleri, 759 milyon dolar artarak tüm zamanların zirvesi olan 30 milyar 411 milyon dolara yükseldi.



Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 5 milyar 154 milyon dolar artışla 102 milyar 671 milyon dolardan 107 milyar 825 milyon dolara ulaştı.

Böylece Merkez Bankası toplam rezervleri, Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

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