Merkez Bankası'nın (TCMB) ağustos beklenti anketi açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 52,7 milyar dolara indi.



TCMB'nin, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 61 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2018 yılı Ağustos ayı Beklenti Anketi" yayımlandı.



Buna göre, ağustos ayı TÜFE beklentisi, yüzde 0,59'dan yüzde 1,15'e yükseldi. Eylül ve ekim ayı TÜFE beklentileri ise sırasıyla yüzde 1,25 ve yüzde 1,50 olarak gerçekleşti.



Cari yıl sonu TÜFE beklentisi, bir önceki anket dönemine göre yükselerek yüzde 13,88'den yüzde 16,45'e çıktı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı dönemde yüzde 11,07'den yüzde 12,96'ya, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 9,54'ten yüzde 10,67'ye yükseldi.



Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi, bir önceki anket dönemine kıyasla artarak 4,8328'den 5,9663'e ulaştı. Aynı dönemde 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi, 5,0592'den 6,2948'e çıktı.



Bir önceki anket döneminde 54,8 milyar dolar olan yıl sonu cari açık beklentisi, 52,7 milyar dolara geriledi. 2019 yılı cari açık beklentisi de 50,3 milyar dolardan 47,2 milyar dolara indi.

YIL SONU BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 3,9



GSYH 2018 yılı büyüme beklentisi, bir önceki anket dönemine göre azalarak yüzde 4,2'den yüzde 3,9'a geriledi. 2019 yılına ilişkin büyüme beklentisi de yüzde 4'ten yüzde 3,5'e indi.



Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde 18,32'den yüzde 18,71'e çıktı. BIST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 18,22 iken, bu anket döneminde yüzde 19,19'a yükseldi.



TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri yüzde 20,05 ve yüzde 18,15 olarak kayıtlara geçti.



Vadesine 3 ay ya da 3 aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay için yüzde 22,67 ve 12 ay sonrası için yüzde 19,85 oldu.



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