Merkez Bankası'nda 'Yeşil Ekonomi ve İklim Değişikliği Müdürlüğü' kuruldu

Merkez Bankası, iklim değişikliğinin finansal sistemde oluşturabileceği olumsuz etkileri izlemek ve riskleri ortadan kaldırmak için harekete geçti. Banka bünyesinde özel bir birim kurulması kararlaştırıldı.

Haberler - NTV Haber 09.11.2021 - 16:06

Merkez Bankası'nda 'Yeşil Ekonomi ve İklim Değişikliği Müdürlüğü' kuruldu

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Banka Meclisi, son toplantısında, iklim değişikliği ve yeşil ekonomi başlıklarını değerlendirdi.

İklim değişikliği risklerinin para politikası stratejilerine dahil edilmesi gerektiğini belirleyen Banka Meclisi, Merkez Bankası bünyesinde, "Yeşil ve Müdürlüğü" ismiyle ayrı bir birim kurulmasına karar verdi.

Yeni birim, iklim değişikliğinin ekonomi ve finansal sisteme etkilerini takip edecek.

“Yeşil Ekonomi ve İklim Değişikliği Müdürlüğü”nün, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde çalışacağı ifade ediliyor.

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