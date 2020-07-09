Merkez Bankası'ndan enflasyon mesajı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 200'e yakın yerli ve yabancı yatırımcıyla bir videokonferans düzenledi.



Merkez Bankası'nın açıklamasına göre, videokonferansta şu mesajlar iletildi:



"Ekonomide kademeli açılma adımları ile birlikte iktisadi faaliyetteki toparlanmanın Mayıs ayı itibarıyla başladı.



Yakın dönemde uygulamaya konulan parasal ve mali tedbirlerin, ekonominin üretim potansiyelini destekleyerek finansal istikrara ve iktisadi faaliyetteki toparlanma sürecine katkı yaptı.



Ayrıca, Türkiye’de sağlık sisteminin diğer ülkelere göre güçlü yapısının Covid-19 pandemisinin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini sınırladı.



İhracatın öngörülenden daha güçlü bir şekilde toparlanmakta olduğu, yılın ikinci yarısında daha olumlu bir cari işlemler dengesi görünümü bekleniyor.



Pandemi süreci ile ilgili olarak birim maliyetlerdeki artışların çekirdek enflasyon trendinde bir artışa yol açsa da, yılın ikinci yarısında normalleşme süreci ile birlikte talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hale gelecek."



ENFLASYON İKİNCİ YARIDA NASIL SEYREDECEK?

