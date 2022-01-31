Merkez Bankası'ndan hükümete enflasyon mektubu

Merkez Bankası; enflasyon, hedefin üzerinde gerçekleştiği için hükümete mektup gönderdi. Mektupta, liralaşma stratejisinin enflasyonla mücadelede asli unsur olacağı ve kur korumalı mevduatın orta vadede istikrara kalıcı katkı sağlayacağı vurgulandı.

Haberler - NTV Haber 31.01.2022 - 15:38

Merkez Bankası'ndan hükümete enflasyon mektubu

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Merkez Bankası 2022 enflasyon tahminini yükseltti

Türkiye Cumhuriyet , 2021'de yüzde 5 hedeflenen ancak yüzde 36 olarak gerçekleşen enflasyonla ilgili hükümete açık mektup gönderdi.

Mektupta; Merkez Bankası'nın sürdürülebilir fiyat istikrarını hedefleyen bir çerçevede, uzun vadeli ve kalıcı başarı sağlayacak şekilde geniş kapsamlı bir temel para politikası gözden geçirme sürecini başlattığı, liralaşma stratejisinin bu sürecin asli unsurunu oluşturduğu ifade edildi.

Merkez Bankası, mektupta kur korumalı mevduatın orta vadede istikrara kalıcı katkı sağlayacağını vurguladı.

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