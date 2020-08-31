Merkez Bankası'ndan Libya Merkez Bankası ile mutabakat
SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası ile Libya Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşmayla iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve finansal işbirliğinin güçlendirilmesi çalışmalarının yürütülmesi planlanıyor.
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NTV Haber 31.08.2020 - 16:07| Son Güncelleme : 31.08.2020 - 16:08
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