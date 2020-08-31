Merkez Bankası'ndan Libya Merkez Bankası ile mutabakat

SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası ile Libya Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşmayla iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve finansal işbirliğinin güçlendirilmesi çalışmalarının yürütülmesi planlanıyor.

NTV Haber 31.08.2020 - 16:07 | Son Güncelleme : 31.08.2020 - 16:08

Merkez Bankası'ndan Libya Merkez Bankası ile mutabakat

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