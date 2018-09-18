Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi
NTV Haber, Anadolu Ajansı
Ekonomi
Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi yüzde 7'den yüzde 13'e yükseltti. Karar zorunlu karşılıkları TL olarak tutulmasını teşvik edilmesini amaçlıyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) zorunlu karşılıklara ödenen faizi yüzde 7'den yüzde 13'e çıkaracak.
Yeni faiz oranı 21 Eylül'den itibaren geçerli olacak. Yüzde 7'lik faiz oranı, 1 Haziran 2018'de uygulanmaya başlamıştı.
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