Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası (TCMB) Türk Lirası zorunlu karşılıklara (ZK) uygulanan faiz/nema oranlarında 20 Mart'tan geçerli indirime gitti.

ntv.com.tr 16.03.2020 - 08:35

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Reuters'a bilgi veren bankacılar TCMB'nin TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını 20 Mart'tan itibaren %8'den %6'ya indirdiğini belirtti.

TCMB'nin zorunlu karşılık sisteminde, belirlenmiş üretim odaklı sektörler başta olmak üzere yüksek kredi büyümesi sağlayan bankaların 2 puan zorunlu karşılık avantajı bulunuyordu. Böylece bu kredi büyümesini sağlayan bankalar için TL ZK faiz oranı 10'dan %8'e inmiş oldu.

TCMB'nin belirlediği kredi büyümesini sağlamayan bankalar için ise ZK oranı sıfır olarak uygulanacak. 

MB FAİZ İNDİRİMİNE DEVAM EDER Mİ?

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