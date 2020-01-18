Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık düzenlemesi

Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğe göre, Türk Lirası zorunlu karşılıkların altın cinsinden tesis edilebilmesi imkanı yüzde 30'dan 20'ye indirildi.



İkinci bir adım da Türk Lirası zorunlu karşılıkların, yurt içi yerleşiklerden toplanan işlenmiş veya hurda altın olarak tesis edilebilmesi imkanının yüzde 10'dan 15'e yükseltilmesi oldu.



Yapılan ilk düzenlemeyle piyasaya 1,7 milyar dolar tutarında altın cinsinden likidite verilecek ve piyasadan 4 buçuk milyar Türk Lirası likidite çekilecek. İkinci düzenlemenin piyasaya etkisi ise 300 milyon dolar tutarında altın cinsinden likiditenin çekilmesi ve piyasaya 2 milyar Türk Lirası verilmesi olarak hesaplandı.