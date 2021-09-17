Merkez Bankası'nın anketinde yıl sonu dolar tahmini geriledi

Merkez Bankası'nın anketinde yıl sonu dolar tahmini 8,9184 TL'ye geriledi. Ankette yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 16,74'e yükseldi.

ntv.com.tr 17.09.2021 - 10:15 | Son Güncelleme : 17.09.2021 - 10:30

Merkez Bankası'nın anketinde yıl sonu dolar tahmini geriledi

DOLARDA SON RAKAMLAR

Dolar kuru bugün ne kadar? (17 Eylül 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (17 Eylül 2021 dolar - euro fiyatları)

Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıkladı.

Ankette yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 16,74'e yükseldi. Önceki ankette enflasyon tahmini yüzde 16.30 düzeyindeydi.

Ankete göre yıl sonu dolar/TL beklentisi 8,9431'den 8,9184'e geriledi.

Yıl sonu cari denge beklentisi 23,5 milyar dolar açıktan 22,4 milyar dolar açığa indi.

BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Ankette yıl sonu büyüme beklenti yüzde 6'dan yüzde 8,2'ye yükseldi.

Gelecek 12 ay sonundaki repo ihale faiz oranı beklentisi de yüzde 14,89'dan yüzde 14,73'e indi.

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