Merkez Bankası'nın eski başkanlarından Gazi Erçel hayatını kaybetti.



Merkez Bankası yaptığı açıklamayla vefatı duyurdu. Merkez'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



"1996-2001 yılları arasında Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapmış olan Sayın Gazi Erçel'in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz."



GAZİ ERÇEL KİMDİR?



1945 yılında doğan Erçel, 1967 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat bölümünü bitirdi. 1976 yılında Vanderbilt Üniversitesi'nde master yaptı. Bankalar Yeminli Murakıpılığı, Hazine Genel Müdür Yardımcılığı, IMF İcra Direktör Yardımcısı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Hazine Genel Müdürlüğü, Yaşar Holding'te Yönetim Kurulu Üyeliği, Tütünbank Murahhas Üyeliği ve Yaşar Grubunun çeşitli kuruluşlarında Yönetim Kurulu Üyeliği, Tütünbank Genel Müdürlüğü yaptı.



1996 yılında Merkez Bankası Başkanlığı’na getirildi. 2001 yılı Şubat ayında çıkan anayasa kitapçığı krizi'nin yol açtığı 2001 Türkiye ekonomik krizinde 1 Mart 2001 tarihinde görevinden istifa etti. Son olarak İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak ders verdi.

