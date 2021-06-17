Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bugün faiz kararı için toplanıyor.

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası, faiz kararınını bugün saat 14.00’te açıklayacak. Metindeki ifadeler dikkatle izlenecek.

TCMB önceki toplantılarda beklenen faiz indirimini pas geçmiş ancak metinlerinde faiz indirimine yönelik hazırlık yaptığı izlenimini vermişti.



Hatırlanacağı üzere Şahap Kavcıoğlu'nun göreve gelmesinin ardından, TCMB'nin nisan ayındaki toplantısında Ağbal döneminde metne giren "uzun bir müddet sıkı duruş" ve "gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacak" ifadeleri çıkarılmıştı.



Uzmanlar, TCMB'nin Fed toplantısının ardından vereceği karar kadar metindeki ifadelerin de piyasaları etkileyeceğini belirtiyor. Beklentiler bu toplantıda da TCMB'nin faizi sabit bırakması yönünde.

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