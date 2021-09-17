Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor (PPK toplantısı ne zaman?)

Merkez Bankası’nın faiz kararı merakla bekleniyor. Uzun süredir faizi sabit tutan MB’nin 2021 eylül ayında yeni bir karar alıp almayacağı PPK toplantısı ile ortaya çıkacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı hangi gün açıklanacak? Merkez Bankası eylül ayı PPK toplantısı ne zaman?

ntv.com.tr 17.09.2021 - 13:01

Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor (PPK toplantısı ne zaman?)

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Merkez Bankası faiz kararı, eylül ayında politika faizinin hangi seviyede tutulacağını gösterecek.

Ağustos ayı toplantısında faizi sabit bırakma kararı alan Merkez Bankası, eylül ayı toplantısında ise yeni bir karar açıklayacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 23 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.

Kurul, son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19 düzeyinde sabit tutmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı haziran ayı bütçe gerçekleşmelerini 15 Eylül'de duyuracak.

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