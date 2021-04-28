MESS, Türkiye’nin en kapsamlı “çalışma kültürü dönüşüm hareketini” başlatıyor

MESS’in iş dünyasına sunduğu iki vizyoner hizmeti anlatan MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, “Dijital dönüşüm sürecinde çalışma kültürü de dönüşmek durumunda. Şirketlerin çevik çalışma modeline geçmesini hızlandıran ÇEVİX programımız ve performans sistemlerini yeni nesil bakış açısıyla ele alan MEXCHANGE ile Türkiye’nin en kapsamlı çalışma kültürü dönüşüm hareketini başlatıyoruz” dedi



Etkinlikte konuşan Türkiye’deki lider şirketlerin yöneticileri çalışma kültüründeki dönüşümü ve deneyimlerini anlattılar. Küresel konuşmacılar ise çevik dönüşüm ve yeni nesil performans sistemleri konusunda ufuk açıcı perspektifler sundular.



İş yapış şekillerindeki, müşteri ve çalışan beklentilerindeki hızlı değişim şirketleri daha hızlı, esnek ve çevik olmaya zorluyor. Şirketlerin değişen taleplere cevap üretebilmesi için iş yapış biçimlerini gözden geçirmesi, daha dinamik ve çevik bir yapıda hizmet vermesi, çalışanlarının performanslarını daha esnek şekilde değerlendirmesi önem kazanıyor.



Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) hayata geçirdiği pek çok ilk ve öncü uygulamanın ardından çalışma kültüründeki dönüşüme de liderlik ediyor. Türkiye’nin en kapsamlı “çalışma kültürü dönüşüm hareketini” başlatan MESS, şirketleri çalışma kültüründe yaşanan dönüşüme hazırlıyor. Şirketlerin çevik çalışma modeline geçmesini hızlandıran ÇEVİX programı ve performans sistemlerini yeni nesil bakış açısıyla ele alan MEXCHANGE uygulaması "Değişen Dünya, Dönüşen İş Modelleri" etkinliğinde iş dünyasıyla buluştu.



MESS; dünyanın en büyük, en gelişmiş ve en kapsamlı dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi MEXT'i geçtiğimiz yıl hizmete açmıştı. MESS’in iki yeni hizmeti de Türk sanayisinin dönüşümüne öncülük etmek için kurulan MEXT çatısı altında sunulacak.



MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol: “Türkiye’nin en büyük ve en kapsamlı çalışma kültürü hareketini başlatıyoruz”



İş dünyasından yoğun ilgi gören ve çok geniş bir kitlenin katıldığı etkinlikte konuşan MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol 62 yıllık kurumsal birikimleri ve 250 lider üye şirket ile sanayide dönüşümün öncüsü olduklarının altını çizdi. İş süreçleri değişirken organizasyon yapılarının aynı kalamayacağını ifade eden Akkol “Dijital dönüşüm sürecinde çalışma kültürü de dönüşmek zorunda. ÇEVİX ve MEXCHANGE hizmetlerimiz ile Türkiye’nin en kapsamlı çalışma kültürü dönüşüm hareketini başlatıyoruz.” dedi.



Akkol şöyle devam etti: “Bugün iki öncü projemizi iş dünyası ile buluşturuyoruz. ÇEVİX ile şirketlerin üretimden pazarlamaya, bilgi teknolojisinden insan kaynakları süreçlerine kadar tüm departmanlarda çevik dönüşümü uygulayarak daha rekabetçi olmasını hedefliyoruz. Çevik dönüşümü destekleyecek şekilde tasarladığımız MEXCHANGE ise şirketlere performans yönetim sistemlerini yeni nesil bakış açısıyla en baştan kurgulayabilecekleri bir imkan sunuyor. Yerli ve uluslararası en iyi partnerlerden oluşturduğumuz ekosistem ile şirketlerin dönüşümüne destek olacağız. Uygulamalarımız; bilgilendirme, danışmanlık, eğitim, teknoloji ve yazılım desteklerinin tümünü kapsıyor. Çalışma kültürü dönüşümü için tek çatı altında uçtan uca tüm hizmetlerin sunulması Türkiye’de bir ilk oluyor.”



Liderlerden ufuk açıcı paylaşımlar



Online olarak gerçekleştirilen "Değişen Dünya, Dönüşen İş Modelleri" etkinliğinde çevik çalışma modeli ve yeni nesil performans sistemi uygulamaları tüm boyutlarıyla ele alındı.



İş dünyasının liderleri çalışma kültüründeki dönüşümü ve deneyimlerini paylaştı. Alanında uzman küresel isimler de yeni çalışma düzenine yönelik bilgiler aktardı. Çalışma kültüründeki dönüşümün şirkete entegre edilmesi, şirket vizyonuna katkısı, karar mekanizmalarına etkisi, iyi uygulama örnekleri gibi konularda detaylı bilgilendirilmeler yapıldı.



Etkinlikte Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker ve Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu yeni çalışma kültürüne dair ufuk açıcı paylaşımlarda bulundular. Liderler, şirketlerindeki çevik dönüşüm ve yeni nesil performans sistemi deneyimlerini paylaştılar.



Alanında uzman küresel konuşmacıların katıldığı panelde iş modellerinde dönüşüm için yol haritaları paylaşıldı. Panelde çevik yönetim anlayışının öncüsü Scrum.org’un CEO’su Dave West, çevik şirketleri bir araya getiren Business Agility Institute’ün kurucusu Evan Leybourn çevik çalışma ve çevik çalışma prensiplerini benimseyen şirketlerin kazanımları hakkında katılımcılara küresel bir perspektif sundu. Yeni nesil performans sistemlerinin tasarımında dünyada öncü kurumların başında gelen Willis Towers Watson’ın Global Direktörlerinden John Bremen de yeni nesil performans sisteminin yarattığı katma değer hakkında küresel deneyimler paylaştı.



İyi Uygulama Örneklerinin paylaşıldığı panelde ise lider şirketlerin yöneticileri şirketlerinde yaşanan süreçleri aktardı. Panelde Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, Cisco Türkiye Genel Müdürü Didem Duru, TürkTraktör Genel Müdürü ve MESS Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Özüner, Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, şirketlerindeki başarılı dönüşüm örneklerini ve deneyimlerini paylaştılar.



Çevik Dönüşümü Hızlandırma Programı ÇEVİX ile “hızlı ol ve rekabetçi kal”



MESS, çevik yönetim anlayışını benimseyen ve iş süreçlerini bu anlayışa göre yeniden düzenleyen Türkiye’nin ilk işveren sendikası olma özelliğini de taşıyor. Şirketlerin çevik çalışma modeline geçmesini hızlandıran ÇEVİX programı organizasyonların hızını artırarak rekabetçi olmalarını sağlıyor.



ÇEVİX hizmeti geliştirilirken Türkiye ve dünyada çevik dönüşüm konusunda uzmanlaşmış pek çok farklı program incelendi, çevik yöntemlerle çalışan küresel şirketler detaylı şekilde araştırıldı. Ayrıca 100’den fazla kurumla doğrudan görüşme yapılarak verdikleri hizmetler değerlendirildi.



MESS’in uçtan uca sunacağı hizmetlere ilaveten yerli ve yabancı en iyi partnerlerden oluşturduğu ekosistem ile şirketlerin dönüşümüne destek olunacak. Şirketler ÇEVİX ile çevik dönüşümü üretimden pazarlamaya, bilgi teknolojisinden insan kaynakları süreçlerine kadar tüm departmanlarda uygulayarak daha rekabetçi olacaklar.



MEXCHANGE ile Dijital Çağın Yeni Nesil Performans Sistemi



Çevik yönetim ile organizasyonlar dönüşürken şirketlerin insan kaynakları süreçlerinde de yeni bir yaklaşımla ilerlemesi gerekiyor. Mevcut performans yaklaşımları günümüzün çevik dünyasında artık yetersiz kalırken yeni dijital çağın ihtiyaçlarına cevap veremiyor. İş yapış şekillerindeki değişim ve çalışanların beklentileri performans sistemlerinin de günümüz iş yapış şekillerine daha uygun hale getirilmesini zorunlu kılıyor.



MESS bu ihtiyaca cevap üretmek için çevik dönüşümü yeni nesil performans sistemi ile destekleyecek bir hizmet tasarladı. MEXCHANGE, OKR (Objectives and Key Results) felsefesi temelinde performans yönetimini yeni nesil bir bakış açısıyla ele alıyor. Danışmanlık, bilgilendirme, eğitim ve yazılım destekleri bütünsel olarak veriliyor.



MEXCHANGE ile şirketlere performans yönetim sistemlerini en baştan kurgulayabilecekleri bir hizmet veriliyor. Mobil bir platform üzerinden uygulanabilen sistem şu faydaları sağlıyor:



· Hedefler tamamen esnek şekilde kurgulanıp yıl içerisinde değişen koşullara göre dinamik olarak yönetilebiliyor.



· Hedeflerin belirlenmesi ve takibine şeffaflık getirilerek ekiplerin iletişimi kuvvetlendiriliyor.



· Ekipler arası geri bildirim ile yıl sonu ile sınırlı kalmayan performans ve gelişim takibi yapılıyor.



· Ekiplerin kariyer gelişimini ön plana alınıyor.