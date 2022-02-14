Metaverse ve gayrimenkul zirvesi geliyor

Sanal arsaların nasıl bir değer yarattığı, kira gelirinin ne zaman oluşacağı, değere etki eden faktörlerin ne olduğu, hangi sanal arsaların değerleneceği, hangi Metaverse ortamlarından satın alma yapılabileceği gibi konular merak ediliyor.



Metaverse bütün dünya için yeni bir kavram olmasına rağmen GİSP kamuoyunu bilinçlendirmek maksadıyla ‘Metaverse ve Gayrimenkul Zirvesi’ni organize ediyor. Zirve’nin ana sponsorluğunu Esas Gayrimenkul üstlenirken, genel sponsorlar arasında Mars Investment ve Denge Değerleme bulunuyor. Metaverse Derneği ve DNA (Digital Network Alkaş) tarafından desteklenen zirvenin medya sponsoru NTV.



TÜRKİYE‘NİN GAYRİMENKUL ALANINDAKİ İLK VE TEK METAVERSE KONULU ZİRVESİ



23 Şubat 2022 Çarşamba günü İstanbul’da, Four Points by Sheraton İstanbul Kağıthane ev sahipliğinde düzenlenecek Metaverse ve Gayrimenkul Zirvesi gayrimenkul geliştiriciler, inşaat şirketleri, değerleme şirketleri, mimarlık ve planlama ofisleri, teknoloji şirketleri katılımıyla gerçekleştiriliyor.



Metaverse ve Gayrimenkul Zirvesi, sanal arsalar, Metaverse’te mimari yaklaşımlar, Metaverse’te gayrimenkul geliştirme gibi konularda kamuoyunu bilgilendirici konuşmalara ve tartışmalara sahne olacaktır.



Aşağıdaki link üzerinden katılım kaydı oluşturulacaktır.



ZİRVE KAYIT LİNKİ:



https://mailchi.mp/100416670927/metaversegayrimenkulzirvesi

