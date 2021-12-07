MetLife ile DenizBank, acentelik sözleşmesini uzattı

MetLife Emeklilik ve Hayat ile DenizBank, mevcut münhasır acentelik sözleşmelerini Aralık 2021 itibarıyla uzatarak, iki kurum arasındaki yakın iş birliğini sürdürme kararı aldı.

Uzatılan sözleşme kapsamında şirket, hayat ve ferdi kaza sigortası ile bireysel emeklilik ürünlerinin dağıtım, pazarlama ve satışını, Türkiye’nin dört bir yanında milyonlarca müşteriye hizmet sunan DenizBank kanalları aracılığıyla yapmaya devam edecek.



Sözleşmenin uzatılması için düzenlenen imza törenine DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, MetLife EMEA Bölge Başkanı Nuria Garcia ve MetLife Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Deniz Yurtseven katıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen MetLife Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Deniz Yurtseven, müşterilere ortak değer katma amacıyla yola çıkarak Türkiye’de kuruldukları günden bu yana aynı hedef doğrultusunda birlikte yürüdükleri DenizBank ile münhasırlık sözleşmesini uzatmanın mutluluğu içerisinde olduklarını ifade etti.



DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Genel Müdürü Hakan Ateş de münhasırlık sözleşmesinin uzatılmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, benzer kurumsal değerlere sahip oldukları, yakın iş ortakları MetLife’ın başarılarıyla her zaman gurur duyduklarını ifade etti. Ateş, "2011'den bu yana uyum içinde ilerleyen birlikteliğimizde, birbirimizi her anlamda tamamladık ve sektörde de örnek gösterildik. Ekiplerimizin omuz omuza vererek gerçekleştirdikleri yoğun mesaileri, iş ortaklığımızın verimliliği ve sürdürülebilirliği açısından son derece kıymetli" ifadelerini kullandı.



MetLife EMEA Bölge Başkanı Nuria Garcia ise Türkiye'nin küresel çaptaki en büyük hayat ve ferdi kaza sigortacılığı oyunculardan biri olan MetLife için stratejik ve kilit bir pazar olma özelliğini sürdürdüğünü ifade etti.

