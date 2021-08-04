Microsoft, ofise dönüşü ekim ayına erteledi

ABD'li teknoloji devi Microsoft, ofislere dönüşün ileri bir tarihe ertelendiğini ve sadece tam aşılı olanlara izin verileceğini duyurdu.

ntv.com.tr 04.08.2021 - 10:28

Microsoft, ofise dönüşü ekim ayına erteledi

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Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle birçok şirket personellerinin evden çalışmasını sağlamıştı.

ABD'li yazılım şirketi Microsoft ofise dönüşlere ilişkin erteleme kararı açıkladı.

The Verge'de yer alan habere göre Microsoft, çalışanlarına eylül ayından itibaren ABD'de bir Microsoft binasına giren herkes için aşı kanıtı isteyeceğini bildirdi.

AŞI OLMAYANI OFİSE ALMAYACAK

Artan koronavirüs vakaları nedeniyle ofislere dönüşü erteleyen Microsoft, 4 Ekim'i işaret etti. 4 Ekim'den önce ofislere dönülmeyeceğini açıklayan Microsoft, dönüş olması halinde de sadece tam aşılı olanlara izin verileceğini duyurdu.

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