Microsoft, Warner Bros'un oyun birimini satın almak istiyor

Microsoft, Warner Bros. Interactive Entertainment'i satın almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Reuters 07.07.2020 - 10:03

Microsoft, Warner Bros'un oyun birimini satın almak istiyor

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ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Warner Bros. Interactive Entertainment'i satın almaya çalışıyor. 

Microsoft'un Warner Bros'un oyun bölümü için biçtiği değer 4 milyar dolar. Ancak AT&T, Warner Bros'u satıp satmama konusunda kararlı değil ve Microsoft, bu sorunları yok etmek için şirketle iletişimde kalmaya devam ediyor.

CNBC, AT&T Inc'in yaklaşık 4 milyar dolarlık bir anlaşma için popüler video oyunu Mortal Kombat' ın sahibi olduğu Interactive Entertainment oyun bölümünün satışını değerlendirdiğini bildirmişti.

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