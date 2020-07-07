Microsoft, Warner Bros'un oyun birimini satın almak istiyor

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Warner Bros. Interactive Entertainment'i satın almaya çalışıyor.

Microsoft'un Warner Bros'un oyun bölümü için biçtiği değer 4 milyar dolar. Ancak AT&T, Warner Bros'u satıp satmama konusunda kararlı değil ve Microsoft, bu sorunları yok etmek için şirketle iletişimde kalmaya devam ediyor.

CNBC, AT&T Inc'in yaklaşık 4 milyar dolarlık bir anlaşma için popüler video oyunu Mortal Kombat' ın sahibi olduğu Interactive Entertainment oyun bölümünün satışını değerlendirdiğini bildirmişti.

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