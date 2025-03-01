Microsoft'ta bir devir sona erdi: Skype kapanıyor

Microsoft, 5 Mayıs 2025 itibarıyla Skype hizmetini sonlandıracağını duyurdu. Şirket, yıllardır kullanıcıların internet üzerinden sesli ve görüntülü aramalar yapmasını sağlayan Skype'ın yerini, daha yenilikçi ve entegrasyon odaklı olan Teams platformuyla doldurmaya karar verdi.



Microsoft yetkilileri, bu hamlenin arkasındaki ana nedenin, Teams platformuna daha fazla odaklanarak hızlı ve etkin yenilikler gerçekleştirmek olduğunu belirtti. Teams, uzaktan çalışma ve iletişim ihtiyaçlarını karşılayabildiği için pandemi döneminde popülarite kazanmıştı. Skype kullanıcılarının da geçişiyle birlikte Teams’in daha da büyüyeceği tahmin ediliyor.



Kullanıcılar, 5 Mayıs 2025 tarihine kadar Skype üzerindeki verilerini ve kişilerini Teams'e taşıyabilecekler. Microsoft, kullanıcıların bu geçiş sürecini sorunsuz bir şekilde atlatabilmesi için kapsamlı bir rehber ve destek sunacağını da duyurdu.

EN BÜYÜK SATIN ALIMLARINDAN BİRİNİ KAPATTI

Skype, 2003 yılında piyasaya sürüldü ve kısa sürede internet üzerinden sesli ve görüntülü arama yapmayı genelleştiren bir platform haline geldi. Microsoft, 2011 yılında Skype’ı bünyesine katmak için 8.5 milyar dolar ödedi. Bu, o dönem Microsoft’un en büyük satın alımıydı. Teknolojinin ve kullanıcı beklentilerinin değişmesiyle birlikte, Microsoft daha entegre ve çok yönlü bir iletişim aracı olan Teams’e yoğunlaşma kararı aldı.

MICROSOFT TEAMS'İN ÖZELLİKLERİ

Microsoft Teams, iş birliği ve iletişim alanında güçlü özellikler sunan çok yönlü bir platformdur. Kullanıcılar, bire bir veya grup sohbetleriyle iletişim kurabilir, sesli ve görüntülü aramalar yaparak toplantılar düzenleyebilirler. Toplantılar sırasında ekran paylaşımı yaparak sunumlar gerçekleştirebilir ve dosya paylaşımı ile ekip üyeleri arasında gerçek zamanlı iş birliği sağlayabilirler. Kanallar ve takımlar oluşturarak projeleri düzenli bir şekilde yönetebilir, görevleri takip edebilir ve planlama araçlarını kullanabilirler.

Teams, Microsoft 365 uygulamaları ile entegre çalışarak iş süreçlerini daha verimli hale getirir ve üçüncü parti uygulamaları da destekler. Kanal sekmeleri ile sık kullanılan dosya ve uygulamalara hızlı erişim sağlanırken, yüksek güvenlik standartları ile veriler korunur. Teams, modern iş dünyasının tüm iletişim ve iş birliği ihtiyaçlarını karşılayarak, kullanıcılarına kapsamlı bir deneyim sunar.

Teams, sadece sesli ve görüntülü aramalar değil, aynı zamanda belge paylaşımı, proje yönetimi ve işbirliği araçları sunarak modern iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Microsoft'un bu stratejik kararı, şirketin daha yenilikçi ve kullanıcı odaklı bir hizmet sunma çabasının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.



