Microsoft Türkiye, yerli yazılım pazarına yönelik hedeflerini ve büyüme stratejisini gazetecilerle paylaştı. Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, Microsoft Türkiye İş Ortakları, Kanal ve KOBİ Segmentinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tarık Tüzünsü ve Microsoft Türkiye CTO’su Onur Koç’un konuşmacı olarak yer aldığı toplantıda, Microsoft Türkiye’nin destekleriyle Türkiye’de ve yurtdışında büyük başarılar yakalayan Start-Up şirketlerinden Bunsar, Poilabs, Sestek ve Broadage, geliştirdikleri yazılımları tanıttı.



Yerli yazılım girişimlerini desteklerken Türkiye’nin hem dijital hem de ekonomik geleceğine yatırım yaptıklarını belirten Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, yaptığı açılış konuşmasında, “Microsoft Türkiye olarak 25’inci yılımızı kutluyoruz. 1993 yılından bu yana Türkiye’de birçok teknolojik ilki ve dönüşümü birlikte yaşadık. Milyonlarca son kullanıcının hayatına dokunduk. 12 bin iş ortağımızla, 1.000’in üzerinde kurumsal şirketi ve 700 bini aşkın KOBİ’yi en yenilikçi ve güvenilir teknolojilerle buluşturduk. 400 bin bilişim uzmanı eğittik. İş ortaklarımızla Türkiye’de 100 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Şu an 2000’in üzerinde de yerel girişimi destekliyoruz. Çözümlerimizle ülkemizde filizlenen yerel girişimleri küresel pazarlara taşımayı hedefliyoruz. Bizim hedefimiz burada milyar dolarlık Türk yazlım şirketi yaratmak!” dedi.



Türkiye’yi bilişimde yalnızca tüketen değil üreten bir ülkeye dönüştürmenin tek yolunun bilişim ihracatını artırmak olduğunu hatırlatan Microsoft İş Ortakları, Kanal ve KOBİ Segmentinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tarık Tüzünsü ise sözlerine şöyle devam etti: “Teknolojide yazılıma ve yazılımı ihraç etmeye önem vermek, ürettiğimiz tüm sanayi ürünlerini daha akıllı ürünlere dönüştürmek geleceğimiz için çok kritik. Microsoft Türkiye’de yerli yazılımın ülkemizde gelişmesi kadar ekonomimizin bel kemiği olan KOBİ’lerimizin de en yeni teknolojilerle tanışması, dijital dönüşüm yolculuklarında en rekabetçi teknolojik çözümlerle buluşup dış pazarlarda öne çıkması için çalışıyoruz. Dijital dönüşüm anlayışıyla KOBİ’leri güçlendirmek zorundayız çünkü biz, firma portföyümüz açısından bir KOBİ ülkesiyiz. KOBİ’lerde bilgiye dayalı üretim yapısının teşvik edilmesi ve Ar-Ge alanında yenilikçi ürün ile hizmet modellerine sahip girişimlerin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz; inovatif Türk şirketlerini dünyaya açma hedefiyle çalışıyoruz. Bu doğrultuda, KOBİ’lerin dijitalleşmesini hızlandırmak için, başta akıllı bulut çözümlerimiz olmak üzere, satış ve pazarlama faaliyetlerimizle de KOBİ’lerin dijital dönüşümüne güç katmayı hedefliyoruz.”



“YAZILIM İHRACATI VE PATENT SAYISINDA DÜNYAYI YAKALAMALIYIZ”



Microsoft için yerli yazılımın dünyada zaten var olan teknolojilerin sadece Türkiye’de pazarlanabilecek kötü kopyalarını yaratmak anlamına gelmediğinin altını çizen Microsoft Türkiye CTO’su Onur Koç da gerçek faydalar sağlayan yerli yazılımların tüm dünyada geçerli olacak, tüm dünyaya satılabilecek inovatif çözümler üreten şirketler tarafından üretildiğini ve bunların dünya pazarlarına açılabilecek güce kavuşabildiğini belirtti. Koç sözlerine şöyle devam etti: “Yerli yazılımdaki gücümüzü örneğin Güney Kore ile kıyaslarsak, Güney Kore’nin bizden 17 kat daha fazla yazılım ihraç ettiğini görüyoruz. Patent sayısına baktığımızda ise 2016 yılında Türkiye’de 8.374, Güney Kore de ise 233.786 paten başvurusu yapılmış, ABD’de ise bu rakam 521.802. Diğer bir deyişle, önümüzde bu konuda atılacak çok adım var. Microsoft Türkiye olarak, yerli yazılım ekosistemine çok önemli katkılar sunuyoruz. Üstelik bu katkılar, yalnızca şirketleri inovatif ürün ve hizmetlerimizle desteklemekle kalmıyor. Türkiye’nin yerli yazılım ekosistemini güçlendirmek adına, Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor projesi ile binlerce çocuğumuzun kalbine yazılım geliştirmenin ateşini küçük yaşlarda aşılamaya çalışıyoruz. Bunun yanında, Açık Akademi online platformumuzda şu ana kadar her yaştan 280 bin kişiye yazılım geliştirme dersi verdik. Start-Up’lar için bulut ve teknoloji programımız kapsamında Öncü 50 Türk Yazılım şirketi programımızla ise Start-Up modundan çıkarak büyümüş Türk yazlım şirketlerinin çözümlerini yurtdışına satabilmeleri için onlarla birlikte satış/pazarlama aktiviteleri gerçekleştiriyoruz.”



﻿BUNSAR, POİLABS, SESTEK VE BROADAGE



Perakendeden spora, derin öğrenimden yapay zekâya kadar farklı sektörlerde yenilikçi uygulamalarıyla öne çıkan Start-Up şirketleri de toplantıda başarı hikâyelerini ve büyüme hedeflerini anlattı. Bu şirketlerden Bunsar, perakende sektöründe yapay zeka ile dijital dönüşüm gerçekleştirdi. Şirketin görsel ürün aramayı daha akıllı hale getiren uygulama, aranan nesneye benzer ve satın alınabilir ürünleri buluyor, hatta stil önerilerinde bulunuyor. Gardıroplarımıza yapay zeka getiren yazılım, tüm bunları Microsoft Azure desteğiyle yapabiliyor. Microsoft’un teknolojik altyapı ve yatırım desteğiyle geliştirilen yazılım, şimdiden uluslararası arenada 5 pazarda kendine yer buldu.



Microsoft’un yatırım ve teknoloji altyapı desteğiyle Poilabs, Hopi’nin bilgi işlem operasyonlarını Microsoft Azure üzerinden yöneterek, beacon verileriyle Boyner Grubunun müşteri sadakati artırımına önemli katkılar sunuyor. Müşteri davranışlarına göre anlık kampanyalar düzenleyebilen yazılım, bunun yanında, yine beacon teknolojisiyle, görme engellilerin kapalı alanlarda güvenle ve gerekli bilgilere sahip olarak vakit geçirebilmesini sağlıyor.



Kurulduğundan bu yana Konuşma Sentezi, Konuşma Tanıma, Konuşma Analizi, Sesli İmza, Doğal Diyalog ve Chatbot ürünleri geliştiren Sestek, Microsoft Azure platformu üzerinden Türkçe metinleri insan sesi doğallığında seslendiren yazılımlarıyla kurumların Müşteri deneyimini zenginleştiriyor. Arçelik’in Asista ürünü de bu yazılım sonucu geliştirilen inovatif bir dijital asistan. Sesli imzayı Türkiye’yle tanıştıran Sestek’in yazılımları dünyanın birçok ülkesinde kullanılıyor.



Spor içeriği sağlayıcısı olarak hizmet veren yazılımlara imza atan Broadage ise, kısa sürede Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasındaki yerini aldı. Yazılım, dünya çapında 110 ülkede yılda 100.000’den fazla gerçekleşen spor olayının anlık bilgilerini Microsoft Azure üzerinden güncel olarak sunabiliyor. Türkiye’de birçok yayın organı tarafından kullanılan Broadage yazılımları, Azure’un esnek, güvenilir ve ölçeklenebilir özelliklerinin de yardımıyla uluslararası pazarlara açılmaya başladı.