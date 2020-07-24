Microsoft'un piyasa değeri 46 milyar dolar eridi

Microsof tarafından yapılan açıklamada, müşterilerindeki bulut türevi sistemlere geçişinin devam etmesi nedeniyle şirketin ticari lisans işlem kaybına neden olduğu belirtildi. Yetkililer, bu alanda önceki çeyrekte yaşanan müşteri kaybının devam ettiğini söylediler. Ticari lisanslama, şirketler tarafından yapılan tek seferlik yazılım alımlarının olduğu bilgisi verildi.



Aynı çeyrek döneminde şirkete ait Azure bulut sistemleri bölümü de beklentileri karşılayamadı. Azure bölümü, yüzde 49 olarak açıklanan beklentinin 2 puan altında kalarak yüzde 47 kar eldi etti. Geçtiğimiz yıl, aynı çeyrek döneminde yüzde 59 kar elde etmişti.



Hisselerde yaşanan yüzde 2,8’lik değer kaybı ise şirketin yatırımcılarını memnun etmedi.



Çarşamba günü, piyasaların kapanmasının ardından şirket tarafından yapılan açıklamada ise, 4. çeyrek döneminde beklentilerin üstünde gelir elde edildiği açıklandı. Açıklamada, 36,5 milyar dolar olan beklentinin üstünde 38 milyar dolar kar ile geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8 büyüme sağlandığı belirtildi. Açıklanan kar, hisse başına 1,37 dolar olan beklentinin üzerinde olarak 1,46 olarak yansıdı.



Bazı piyasa analistleri ise hisselerde görülen sert düşüş için uzun dönem yatırımcıları için iyi bir fırsat olduğu görüşündeler. Gelecek yılın, Microsoft için “yapıcı” olabileceği beklentisinde olan piyasa analistleri, 2021’in ikinci yarısında bulut servislerinde satış ve kar hızının artabileceğini belirttiler.