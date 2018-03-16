Migros 17 Makro Market ile 56 Uyum Market'i devralıyor

Migros Ticaret AŞ, 56 adet olan Uyum Market mağazalarının tamamını ve 17 adet Makro Market mağazasını devralmak için Makro Market AŞ ile anlaşma imzaladı.



Migros'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket iddialı büyüme hedefi ve müşterilerine yakınlaşma stratejisi çerçevesinde, İstanbul'da 53, Tekirdağ'da 3 olmak üzere toplam 56 adet olan Uyum Market mağazalarının tamamını ve Antalya'da bulunan 17 adet Makro Market mağazasını devralmak için Makro Market ile anlaştı.



Toplam 105 milyon lira bedel karşılığında imzalanan anlaşma sonrası konkordato komiseri ve gerekiyorsa hakim onayıyla Rekabet Kurumu'na başvurulacak.



Karar sonrasında, 73 mağaza Migros Ticaret AŞ'ye devrolacak ve Migros'un yurt içindeki mağaza sayısı bin 946'ya yükselecek. 2017 yılında Kipa'yı da bünyesine katan Migros, büyüme hızına ivme kazandırmış, geçen yılı yüzde 38,7'lik büyüme ile tamamlamıştı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Ticaret AŞ Genel Müdürü Özgür Tort, Türkiye'de perakende sektörünün gelişimi için sürdürülebilir büyüme anlayışıyla yatırımlara devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Bu sürecin doğal bir sonucu olarak 2017 yılında bünyemize kattığımız Kipa mağazaları dahil toplam 355 mağazayı portföyümüze ekledik. Kendi büyüme gücümüz ve yarattığımız verimlilikle yeni bir devralma daha gerçekleştiriyoruz. Türkiye'deki tüm Uyum Market mağazaları ve bazı Makro Market mağazaları olmak üzere Makro Market AŞ'ye ait Türkiye çapındaki 73 mağazayı devralma yolunda bugün ilk adımı attık.



20 yıl önce faaliyetlerine başlayan Uyum Market bugün pazarın önemli oyuncuları arasında. Sektörde bizi ayrıştıran en önemli güçlerimizin başında verimli operasyon yönetim yetkinliğimiz geliyor. Bu anlaşma ile devralacağımız 73 mağazayı dijital mağazacılık ve verimlilik araçlarımızla donatacağız. İzin süreçlerinin tamamlanması sonrasında, perakendedeki deneyimimizle bu mağazalardaki yeni müşterilerimize de Migros kalitesinde hizmet sunacağız. Bu yıl içerisinde 81 ilde iki bini aşkın noktadan müşterilerimize ulaşacağız."



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