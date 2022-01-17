Migros Rekabet cezasını erken ödeyecek

Migros, Rekabet Kurumu'nun verdiği cezayı her türlü itiraz ve dava haklarını saklı tutmak kaydıyla, yüzde 25'lik oranda erken ödeme indiriminden yararlanmak için 388,25 milyon TL olarak 30 gün içinde ödeyeceğini duyurdu.

Haberler - ntv.com.tr 17.01.2022 - 11:25

Migros Rekabet cezasını erken ödeyecek

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Migros, Rekabet Kurumu tarafından verilen idari para cezasını yüzde 25 erken ödeme indiriminden yararlanarak 388,25 milyon TL olarak 30 gün içinde ödeyecek.

Migros'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, her türlü itiraz ve dava haklarının saklı tutacağı belirtildi.

Açıklamada, ayrıca 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemeleri'nde kararın iptali için dava açılacağı ifade edildi.

Rekabet Kurulu, salgın sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti yapan zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak yürütülen soruşturma sonucunda bazı şirketlere para cezası vermişti.

Bu kapsamda Migros'a Migros 517,7 milyon TL, BİM'e 958,1 milyon TL, CarrefourSA'ya 142,5 milyon TL, Şok Marketler'e 384,4 milyon TL ceza verilmişti.

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