Migros siparişleri 'Robot Taro' ile hazırlıyor



Migros Ticaret A.Ş. İcra Başkanı Özgür Tort, dünya perakendesinin yönünü etkileyecek teknolojik bir gelişmeye öncülük ettiklerini belirterek, "Migros olarak robotik sistemler, yapay zeka ve algoritmalarla entegre çalışan ve dünyada ilk olan bu teknolojik sistemin uluslararası perakendenin kullanımı için ihracatına olanak sağlayacağız. Mağaza depolarımızda kullanıma aldığımız robot destekli ürün toplama asistanı TARO ile hızımıza hız kattık, online siparişlerdeki ürün toplama hızımız 5 katına çıktı. Migros Sanal Market ekibinin yönlendirmeleri ile Türk mühendisleri tarafından geliştirilen robot, perakende sektöründe teknolojik anlamda gelinen son nokta. Migros perakende sektöründe bir ilki daha gerçekleştirdi” dedi.



Migros’un ihtiyaçları doğrultusunda Asis Otomasyon’un tamamı Türk mühendisleri tarafından geliştirilen robot teknolojili ürün toplama asistanı TARO, robot ve insan iş birliğiyle çalışarak, Migros çalışanlarının hayatını kolaylaştırıyor. Online sipariş veren müşterilerin sepetlerindeki ürünleri 5 kat daha hızlı ve hatasız şekilde toplayan TARO, hem hizmet kalitesini yükseltiyor hem de operasyon süreçlerini daha kolay hale getiriyor.



Asis Otomasyon CEO’su Yusuf Kaya ise şunları kaydetti: “Böyle bir teknolojiyi 12 aydan kısa bir sürede düşünce safhasından uygulamaya geçirmiş olmak, iki ekibin uyumlu çalışması ve şirketimizin uzun yıllara dayanan ‘robotik ve endüstriyel otomasyon uzmanlığı’ sayesinde oldu. Şimdi sırada bu teknolojiyi Migros’la birlikte yurtdışına taşımak ve yeni başarı hikayeleri yazma zamanıdır.”





Kendi yolunu çizerek siparişi hatasız bir şekilde tamamlıyor



Perakende sektörüne getirdiği teknoloji desteği bakımından önemli bir adım olan TARO, mağaza içerisinde bulunan akıllı rafların rehberliğinde en doğru ve en kısa yol haritasını çıkartıyor. Arka planda binlerce algoritmanın çalıştığı yapay zeka ve sensör teknolojilerini kullanan sistem, böylece siparişte yer alan ürünlere hızla ulaşıyor. Akıllı raflar üzerindeki LED ışıklar ürünü göstermek için yanarak hedefteki doğru ürünü işaret ediyor. Robot üzerindeki QR okuyucuları ve sepet ağırlık sensörleriyle ürün Migros çalışanları tarafından doğrulanarak sipariş hatasız bir şekilde tamamlanıyor. Kullanıcı dostu tasarıma sahip robot ile 3 sipariş aynı anda toplanabiliyor.