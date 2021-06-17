Migros'tan medya şirketi atağı

Perakende şirketi Migros, pazarlama stratejisi kapsamında medya şirketi kurduğunu duyurdu.

ntv.com.tr 17.06.2021 - 09:36

Migros'tan medya şirketi atağı

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Migros, Mimeda Medya Platform A.Ş. unvanlı yeni bir medya şirketi kurduğunu duyurdu. Söz konusu açıklamayı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapan şirket, nakden ödenecek olan kuruluş sermayesinin 1.5 milyon TL olacağını bildirdi.

Açıklamada, "Şirketimizin sahip olduğu medya varlıklarını tüm reklam verenlere daha etkin bir şekilde ulaştırabilmek ve veri bazlı pazarlama aktivitelerimizin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla; Mimeda Medya Platform A.Ş. unvanlı yeni bir medya şirketi kurulmasına karar verilmiştir" denildi.

"Söz konusu şirket Migros Ticaret A.Ş.'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı olacak olup, nakden ödenecek olan kuruluş sermayesi ise 1.500.000 TL olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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