Milli Piyango 2022 yılbaşı bilet satışı ne zaman bitiyor? (Milli Piyango yılbaşı bileti internetten nasıl alınır?)

Milli Piyango yılbaşı 2022 özel çekilişi, 31 Aralık akşamı saat 23.00’da canlı olarak yapılacak.



BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR OLACAK?



2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişin büyük ikramiye tutarı, 120 milyon Türk Lirası olarak açıklandı.



Yılbaşında dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak.



Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2021 gecesi çekilişten hemen sonra www.millipiyangoonline.com adresinden ve ntv.com.tr'nin milli piyango sayfasından açıklanacak.

MİLLİ PİYANGO BİLET SATIŞLARI NE ZAMAN BİTİYOR?



Büyük ikramiyeli çekilişi için biletler MPİ online sistem üzerinden de satılıyor.

Büyük ikramiye ve amorti çekilişi 23.00'te yapılacak. Milli Piyango bilet satışları ise saat 14.00'e kadar devam edecek



MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?



Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 120 TL, yarım 60 TL ve çeyrek bilet 30 TL olarak belirlendi.