Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişi hangi kanalda yayınlanacak?

Yılbaşı 2022 özel çekilişi 31 Aralık Cuma gecesi saat 23.00'da gerçekleşecek.

2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiye tutarı 120 milyon Türk Lirası olarak belirlendi.

Yılbaşında dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak.



YILBAŞI ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?



Çekiliş, Milli Piyango Online sitesi üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.