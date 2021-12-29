Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişi hangi kanalda yayınlanacak?

Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişi için geri sayım başladı. Bu yıl 120 milyon TL kazandıracak olan yılbaşı ikramiyesi için biletler geçtiğimiz haftalarda satışa sunulmuştu. Peki, Milli Piyango çekilişi hangi kanalda yayınlanacak? İşte Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı izleme ekranı...

Haberler - ntv.com.tr 29.12.2021 - 02:49 | Son Güncelleme : 29.12.2021 - 10:50

Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişi hangi kanalda yayınlanacak?

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Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye ne kadar?

2022 özel çekilişi 31 Aralık Cuma gecesi saat 23.00'da gerçekleşecek.

2022 yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiye tutarı 120 milyon Türk Lirası olarak belirlendi.

Yılbaşında dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak.

YILBAŞI ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Çekiliş, Milli Piyango Online sitesi üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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