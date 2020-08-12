Milyarder medya patronu Sumner Redstone hayatını kaybetti

Ailesinin tiyatro zincirini satın alarak devasa bir medya imparatorluğuna dönüştüren Sumner Redstone’un 97 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

National Amusements'tan bu sabah yayımlanan açıklamada sık sık sonsuza dek yaşayacağıyla övünen Redstone'un dün yaşamını yitirdiği aktarıldı.

"ONU HER ZAMAN ÖZLEYECEĞİM"

Sumner’ın kızı ve ViacomCBS Başkanı Shari Redstone, yaptığı açıklamada, "Babam sadece bugün bildiğimiz anlamda medyayı şekillendiren, aynı zamanda inanılmaz bir aile mirası yaratan olağanüstü bir yaşam sürdü. Her şeye rağmen, birbirimize karşı büyük bir sevgimiz vardı ve o harika bir baba, büyükbaba ve büyük büyükbabaydı. Onun kızı olmaktan çok gurur duyuyorum ve onu her zaman özleyeceğim” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 5 milyar dolar serveti bulunan Redstone, hem Viacom hem de CBS’in yönetim kurulu başkanı olarak, iki şirketi özel olarak düzenlenen National Amusements aracılığıyla kontrol etmişti. Ancak Redstone’un 90’lı yaşlarında baş gösteren fiziksel ve zihinsel sağlığındaki sorunlar medya varlıklarının yönetimi ile ilgili kurumsal bir manevra başlattı ve bu durum 2016 yılında her iki şirketten icra kurulu başkanı olarak istifa etmesine neden oldu.



DÜNYA BANKASI'NDAN TÜRKİYE RAPORU