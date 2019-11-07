Milyonerlerin mevduatı 9 ayda 145,4 milyar lira arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, yurtiçinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı eylül sonu itibarıyla 206 bin 889 düzeyinde gerçekleşti. Geçen yıl sonunda 180 bin 126 olan milyoner sayısı, 9 ayda 26 bin 763 kişi arttı.



Milyonerlerin toplam mevduatı eylül sonu itibarıyla 1 trilyon 255 milyar 273 milyon liraya ulaştı. Böylece milyoner başına düşen ortalama mevduat, 6 milyon 67 bin lira oldu.



2018 sonunda 1 trilyon 109 milyar 859 milyon lira seviyesinde bulunan milyonerlerin toplam mevduatı, 9 aylık dönemde 145 milyar 414 milyon lira artış kaydetti.



MİLYONERLERE 24 BİNDEN FAZLA KİŞİ EKLENDİ



Yurtiçinde yerleşik milyonerlerin sayısı, 9 ayda 24 bin 89 artarak 185 bin 889'a ulaşırken, bu kişilerin toplam mevduatı da 1 trilyon 166 milyar 500 milyon liraya yükseldi.



Söz konusu dönemde yurtiçinde yerleşik milyonerlerin mevduatlarının 497 milyar 414 milyon lirası yerel para cinsi, 658 milyar 757 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 10 milyar 329 milyon lirası kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurtiçinde yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 275 bin lira olarak hesaplandı.



YURTDIŞI YERLEŞİK MİLYONER SAYISI 21 BİN



BDDK verilerine göre, yurtdışında yerleşik mudi sayısı eylül sonu itibarıyla 21 bine ulaştı. Yurtdışındaki milyonerlerin sayısı 2018 sonuna göre 2 bin 674 kişi artarken, hesaplarındaki para miktarı 88 milyar 773 milyon lira oldu.



Yurtdışında yerleşik mudilerin bankalardaki mevduatlarının 9 milyar 871 milyon lirası yerel para, 78 milyar 446 milyon lirası yabancı para ve 456 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurtdışında yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 4 milyon 227 bin lira olarak hesaplandı.

VİDEO: EN ZENGİN YÜZDE 10 DÜNYA SERVETİNİ YÖNETİYOR

