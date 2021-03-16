Mini 2030'da tamamen elektrikli olacak

İngiltere, Oxford merkezli otomobil üreticisi Mini, 2030 yılından itibaren tamamen elektrikli otomobil üreteceğini açıkladı.

Mini’nin ana şirketi BMW tarafından yarın resmi olarak açıklanacak olan kararda ayrıca Mini’nin 2025 yılı itibarıyla içten yanmalı motorları kullanan son araçlarını piyasaya süreceği belirtildi.

Halihazırda Oxford’daki fabrikasında günde bin araç üreten Mini’nin ürün gamının küçük bir alanını elektrikli araçlar oluşturuyor.

Mini, Avrupa'da elektrikli ve benzinli araçlar için entegre bir üretim hattına sahip ilk BMW Group markası olarak dikkat çekiyor.

İngiltere hükümeti, benzinli ve dizel araç üretimini yasaklayan kararını geçtiğimiz aylarda 2040 yılından 2030 yılına çekmişti.



Geçtiğimiz günlerde Ford, Jaguar, Volvo ve General Motors da elektrikli araçlara geçileceğini açıklamıştı.

FORD 2026’DA AVRUPA’DA SADECE ELEKTRİKLİ SATACAK

ABD'nin ikinci büyük otomobil üreticisi olan Ford, 2026'ya kadar Avrupa'da satışa sunulan tüm binek otomobillerinin elektrikli olacağını ve 2030'a kadar Avrupa'daki ticari araç satışlarının üçte ikisinin tamamen elektrikli veya şarjlı hibrit olacağını açıklamıştı.

VOLVO 2030’U İŞARET ETTİ

Otomobil üreticisi Volvo, 2030 yılına kadar üretim bandındaki tüm araçları elektrikliye çevireceğini duyurmuştu. Çinli Geely’nin sahibi olduğu İsveçli araba üreticisi Volvo, 2025'e kadar ise satışlarının yüzde 50'sini elektrikli diğer yarısını ise hibrit olarak yapacağını açıklamıştı.

JAGUAR 2025’TE SADECE ELEKTRİKLİ ÜRETECEK

2013 yılında Hindistan'lı Tata Motors tarafından satın alınan İngiliz otomobil üreticisi Jaguar Land Rover, geçtiğimiz günlerde 2025 yılından itibaren sadece elektrikli araç üreteceğini açıklamıştı.

BENTLEY 2030’A KADAR TAMAMEN ELEKTRİKLİYE GEÇECEK

Volkswagen grubu bünyesinde üretimlerini sürdüren İngiliz lüks otomobil üreticisi Bentley, geçtiğimiz Kasım ayında yakın bir gelecekte tüm modellerinin elektrik ile çalışacağını açıklamıştı.

Yapılan açıklamaya göre, 2026'dan itibaren markanın üreteceği araçların sadece elektrikli ve plug-in hibrit araçlardan oluşacağı belirtilirken İngiliz üretici, 2030 yılından itibaren ise bütün modellerinin yüzde yüz elektrikle çalışacağını bildirmişti.

GENERAL MOTORS 2035’TE SON VERECEK

Geçtiğimiz haftalarda ABD’li otomobil üreticisi General Motors (GM), 2035'e kadar benzinli ve dizel araç üretimini sonlandırarak yalnızca elektrikli araç üretmeyi planladığını duyurmuştu.



Şirketten yapılan açıklamada, GM'nin küresel ürün ve operasyonlarında 2040 itibarıyla sıfır karbon olmayı planladığı aktarılmıştı.