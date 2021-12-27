Mixx Awards Türkiye'de jüri belli oldu

Haberler - ntv.com.tr 27.12.2021 - 12:56
MIXX Awards dijital reklamcılık yarışması, 48 ülkede faaliyet gösteren dünyanın en büyük dijital pazarlama ve reklamcılık sektör derneği Interactive Advertising Bureau (IAB) tarafından birçok ülkede düzenleniyor.
Son başvuru tarihi 31 Ocak olan yarışmanın ön eleme tarihleri 11-28 Şubat; ana değerlendirme tarihleri ise 4-5-6 Mart’ta gerçekleşecek.
Jüri başkanlığını L’Oréal Ülke Genel Müdürü Sinem Gökçen Sandıkçı’nın yürüteceği 12. MIXX Awards Türkiye Jürisi toplam 20 kişiden oluşuyor.
JÜRİDE KİMLER YER ALIYOR?
Alper Cengiz / SEM
Arkın Kahyaoğlu / VMLY&R
Prof. Dr. Ayşegül Toker / Boğaziçi Üniversitesi
Aytek Açık / Onedio
Cenk Gümüşçüoğlu / Karbonat
Ceren Çubukçu / Havas İstanbul
Didem Namver / PepsiCo
Ender Buruk / Wunderman Thompson
Gözde Onay / Hype
Hilal Eksel Merter / BSH Türkiye
Hilmi Aydın / Google
Kerem Emre Akarlar / Publishme Global
Leyal Eskin Yılmaz / Unilever
Nazım Erdoğan / sahibinden.com
Özge Bakırcalı / Yapı Kredi
Özge Gilan / Meta
Rahşan Demirhan Yüksel / Media Republic
Reha Başoğul / Sözcü
Zeynep Verda Duysak / Yıldız Holding
Bu yıl kategorilerinde revizyona gidilen yarışmada, toplam 21 kategoride başvuru yapılacak. Başvurular ön eleme ve ana değerlendirme olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek.
12. MIXX Awards Türkiye'nin Platin Sponsoru sahibinden.com; Jüri Sponsoru Tooplay; Başarı Sponsorları Bosh, Ingage, Sözcü olurken; yarışmanın Protokol Destekçileri arasında, AdColony, Akbank, Forward Media Genart Medya, Puhutv, Sparkle Medya ve Wavemaker yer alıyor. Medyanet’in Influencer Pazarlaması, Meta’nın ise Markalı İçerik, kategorilerinin destekçileri olduğu MIXX’e sektör kuruluşları da her zamanki gibi katkıda bulunuyorlar.
12. yıl teması "MIXX’iniz Hazır" olan MIXX Awards’un reklam ve tanıtım çalışmaları Karbonat tarafından yürütülürken, Brand Age, Joy FM ve Karnaval da Medya Destekçileri olarak destek veriyor.