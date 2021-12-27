Mixx Awards Türkiye'de jüri belli oldu

İnternaktif Reklamcılık Derneği (IAB) tarafından düzenlenen, bu sene 12'incisi gerçekleşecek MIXX Awards Türkiye yarışmasının jüri üyeleri belli oldu.

Haberler - ntv.com.tr 27.12.2021 - 12:56

Mixx Awards Türkiye'de jüri belli oldu

MIXX Awards dijital reklamcılık yarışması, 48 ülkede faaliyet gösteren dünyanın en büyük dijital pazarlama ve reklamcılık sektör derneği Interactive Advertising Bureau (IAB) tarafından birçok ülkede düzenleniyor.

Son başvuru tarihi 31 Ocak olan yarışmanın ön eleme tarihleri 11-28 Şubat; ana değerlendirme tarihleri ise 4-5-6 Mart’ta gerçekleşecek.

Jüri başkanlığını L’Oréal Ülke Genel Müdürü Sinem Gökçen Sandıkçı’nın yürüteceği 12. MIXX Awards Türkiye Jürisi toplam 20 kişiden oluşuyor.

JÜRİDE KİMLER YER ALIYOR?

Alper Cengiz / SEM

Arkın Kahyaoğlu / VMLY&R

Prof. Dr. Ayşegül Toker / Boğaziçi Üniversitesi

Aytek Açık / Onedio

Cenk Gümüşçüoğlu / Karbonat

Ceren Çubukçu / Havas İstanbul

Didem Namver / PepsiCo

Ender Buruk / Wunderman Thompson

Gözde Onay / Hype

Hilal Eksel Merter  / BSH Türkiye

Hilmi Aydın / Google

Kerem Emre Akarlar / Publishme Global

Leyal Eskin Yılmaz / Unilever

Nazım Erdoğan / sahibinden.com

Özge Bakırcalı / Yapı Kredi

Özge Gilan / Meta

Rahşan Demirhan Yüksel / Media Republic

Reha Başoğul / Sözcü

Zeynep Verda Duysak / Yıldız Holding

Bu yıl kategorilerinde revizyona gidilen yarışmada, toplam 21 kategoride başvuru yapılacak. Başvurular ön eleme ve ana değerlendirme olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek.

12. MIXX Awards Türkiye'nin Platin Sponsoru sahibinden.com; Jüri Sponsoru Tooplay; Başarı Sponsorları Bosh, Ingage, Sözcü olurken; yarışmanın Protokol Destekçileri arasında, AdColony, Akbank, Forward Media Genart Medya, Puhutv, Sparkle Medya ve Wavemaker yer alıyor. Medyanet’in Influencer Pazarlaması, Meta’nın ise Markalı İçerik,  kategorilerinin destekçileri olduğu MIXX’e sektör kuruluşları da her zamanki gibi katkıda bulunuyorlar.

12. yıl teması "MIXX’iniz Hazır" olan MIXX Awards’un reklam ve tanıtım çalışmaları Karbonat tarafından yürütülürken, Brand Age, Joy FM ve Karnaval da Medya Destekçileri olarak destek veriyor.

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