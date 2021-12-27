Mixx Awards Türkiye'de jüri belli oldu

MIXX Awards dijital reklamcılık yarışması, 48 ülkede faaliyet gösteren dünyanın en büyük dijital pazarlama ve reklamcılık sektör derneği Interactive Advertising Bureau (IAB) tarafından birçok ülkede düzenleniyor.



Son başvuru tarihi 31 Ocak olan yarışmanın ön eleme tarihleri 11-28 Şubat; ana değerlendirme tarihleri ise 4-5-6 Mart’ta gerçekleşecek.

Jüri başkanlığını L’Oréal Ülke Genel Müdürü Sinem Gökçen Sandıkçı’nın yürüteceği 12. MIXX Awards Türkiye Jürisi toplam 20 kişiden oluşuyor.

JÜRİDE KİMLER YER ALIYOR?



Alper Cengiz / SEM



Arkın Kahyaoğlu / VMLY&R



Prof. Dr. Ayşegül Toker / Boğaziçi Üniversitesi



Aytek Açık / Onedio



Cenk Gümüşçüoğlu / Karbonat



Ceren Çubukçu / Havas İstanbul



Didem Namver / PepsiCo



Ender Buruk / Wunderman Thompson



Gözde Onay / Hype



Hilal Eksel Merter / BSH Türkiye



Hilmi Aydın / Google



Kerem Emre Akarlar / Publishme Global



Leyal Eskin Yılmaz / Unilever



Nazım Erdoğan / sahibinden.com



Özge Bakırcalı / Yapı Kredi



Özge Gilan / Meta



Rahşan Demirhan Yüksel / Media Republic



Reha Başoğul / Sözcü



Zeynep Verda Duysak / Yıldız Holding



Bu yıl kategorilerinde revizyona gidilen yarışmada, toplam 21 kategoride başvuru yapılacak. Başvurular ön eleme ve ana değerlendirme olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek.



12. MIXX Awards Türkiye'nin Platin Sponsoru sahibinden.com; Jüri Sponsoru Tooplay; Başarı Sponsorları Bosh, Ingage, Sözcü olurken; yarışmanın Protokol Destekçileri arasında, AdColony, Akbank, Forward Media Genart Medya, Puhutv, Sparkle Medya ve Wavemaker yer alıyor. Medyanet’in Influencer Pazarlaması, Meta’nın ise Markalı İçerik, kategorilerinin destekçileri olduğu MIXX’e sektör kuruluşları da her zamanki gibi katkıda bulunuyorlar.



12. yıl teması "MIXX’iniz Hazır" olan MIXX Awards’un reklam ve tanıtım çalışmaları Karbonat tarafından yürütülürken, Brand Age, Joy FM ve Karnaval da Medya Destekçileri olarak destek veriyor.

