Mobilya sektöründen İsrail çıkarması

Dünyanın 13. büyük üreticisi durumunda bulunan ve dış ticaret fazlası veren Türk mobilya sektörü, Covid-19 pandemisi nedeniyle ülke ziyaretlerini, tanıtım organizasyon ve çalışmalarını büyük oranda dijital ortama taşıdı.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç

Ortadoğu’da Akdeniz kıyısında yer alan ve ekonomik büyüklüğü 373.7 milyar dolar olan sanal ticaret heyeti, 14-16 Eylül tarihleri arasında İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği organizasyonu ile İsrail'de gerçekleştirilecek.



İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, Mobilya sektörü açısından İsrail pazarının oldukça önemli olduğunu dile getirirken konuya ilişkin şunları kaydetti;

“Pandemi sonrası mobilya sektörü olarak toparlanma gördüğümüz en belirgin pazarlardan birisi de İsrail.

Bu ülkeye, geçen yılın ilk yedi ayında mobilya ihracatının 75 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu yıl ise mart, nisan ve mayıs aylarındaki durağanlığı göz önünde bulundurduğumuzda ilk yedi aylık dönemde 84 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. İsrail ile olan ihracatımızda yüzde 10’un üzerinde bir artış gözlemliyoruz.

Haziran, temmuz aylarındaki toparlanmanın devam etmesi ile İsrail pazarı bu yılın sonuna kadar mobilya sektörümüz için geçmiş yıllardaki gibi bu yıl da önemli pazarlardan birisi olacak” ifadelerini kullandı.

"BU YIL 400-450 MİLYON DOLAR BANDINA YERLEŞİR"



İsrail’in her yıl mobilya sektörümüzün ihracatındaki payının az da olsa artarak devam ettiğini söyleyen Ahmet Güleç, sözlerine şöyle devam etti: “İsrail’e geçen yılın tamamında 125 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracat, mevcut potansiyelin çok altında.

Ancak son yıllarda ticari ilişkilerde görülen hareketlilik ile birlikte 2020 yılında 140-150 milyon dolar olması beklenebilir. İhracatımızın çok kısa zamanda 250 milyon dolara, sonrasında ise toplam ihracatımızın yüzde 10’unu kapsayacak şekilde 400-450 milyon bandına yükselmesi bekleniyor.

“SANAL TİCARET HEYETLERİ BİR ARAYA GELİYOR”

Sanal Ticaret heyetleriyle birlikte sektörümüzün pandemiden en az hasar ile toparlanması ve hedeflenen ihracat rakamlarına ulaşması son derece önemli.

Bu çalışmalar doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz sanal ticaret heyetleri büyük önem taşıyor. Ve ilerleyen dönemlerde bu alandaki çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek” açıklamalarında bulundu.