Bir televizyon kanalına konuşan ünlü yatırımcı Mark Mobius, daha yüksek faiz getirisi elde etmek için gelişen ülke bonolarına para girişi olabileceğini söyledi.

"PORTFÖYLERDE BİR MİKTAR ALTIN TUTULABİLİR"

Küresel çapta faizler düşük olduğu için hisse senedi ve altını tercih ettiğini belirten Mobius, "Eğer bu düşük faizlerle bir yatırım yapmıyorsanız porföyünüzde bir miktar altın tutmak anlamlı olabilir" diye konuştu. Mobius ayrıca ABD Merkez Bankası'nın bu sene 2 kez faiz indirebileceğini öngördü.

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