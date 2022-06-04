Moda endüstrisi sınıfta kaldı

BoF Sürdürülebilirlik Endeksi'nin ikinci baskısını yayımlandı. Endekste izlenen şirket sayısı önceki baskıdan bu yana iki katına çıkarak 15’den 30’a çıktı. Endeks lüks, spor ve hızlı moda alanlarında modanın halka açık en büyük 30 şirketinin sürdürülebilirlik çabalarını izliyor.



Endeks, şirketlerin iddialı 2030 hedeflerine yönelik ilerlemelerini altı etki kategorisinde değerlendiriyor: Şeffaflık, emisyonlar, su ve kimyasallar, atık yönetimi, ve çalışan hakları.



49 PUANDAN FAZLA ALAN MARKA YOK!



Geçen yıl değerlendirilen şirketlerdeki artan ilerleme, yeni eklenen şirketlerin birçoğunun eylemsizliği nedeniyle gölgede kaldığı için endüstri performansı kötüleşti. Hiçbir şirket 100 üzerinden 49'dan fazla puan alamadı. Puma indekste birinciliği aldı ve onu Kering ile Levi Strauss izledi. En zayıf beş oyuncu URBN, Skechers, Fila Holdings, Anta ve HLA Group... Bu şirketlerin hepsi 10'dan az puan aldı.



ÜÇ SEKTÖRDE ALTI ETKİ KATEGORİSİ



Geçen yıl The Business of Fashion, sektörün 2030 yılına kadar iddialı çevresel ve sosyal hedeflere ulaşma yolunda kaydettiği ilerlemeyi ölçmek için modanın en büyük 15 oyuncusunun kamuya açıklamalarını inceleyerek BoF Sürdürülebilirlik Endeksi'ni oluşturmuştu.



Hedeflere ulaşmak için sadece sekiz yıl kaldı, sonuçlar çok açık: Geçen yıl değerlendirilen 15 şirketten oluşan orijinal listede yer alan ilerleme, listeye yeni girenlerin çoğundaki eylemsizlik nedeniyle gölgelendi ve altı kategoriden beşinde performans kötüleşti.



Yavaş İlerleme : 30 şirket genelinde ortalama puan 100 üzerinden sadece 28. Genel olarak en yüksek performansı alan 100 üzerinden 49 puanla Puma oldu. Burberry 41 puanla ilk 10'a giren tek yeni üye oldu.



Performans Düşüşü: 15 yeni şirketin endekse eklenmesi, emisyonlar hariç tüm kategorilerdeki ortalama puanı aşağı çekti. Orijinal grubun ortalama puanı, 31’den 36’ya yükselirken, yeni eklenenlerin ortalama puanı sadece 20.



En Çok Gelişen : Hızlı perakendecilik, 2022 Endeksi’nde 11 puanlık artışıyla 30’a çıktı. Puma ve Hermès performanslarını 9'ar puan artırarak sırasıyla 49 ve 32 puan aldı.



Gecikmeler: URBN, Skechers, Fila Holdings, Anta ve HLA Group dahil olmak üzere endüstrinin en büyük oyuncularından bazıları, çevresel ve sosyal etkileriyle mücadele planları hakkında kamuoyuna çok az ayrıntı verdi veya hiç bilgi vermedi ve hepsi 10 puandan az puan aldı.