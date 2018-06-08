Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 17 Türk bankasının notunu düşürdü. ABD merkezli kuruluş ayrıca, bu 17 bankayı da kapsayan toplam 19 finansal kurumu daha fazla not indirimi için izlemeye aldı.

Gerekçe olarak çalışma ortamındaki bozulma ve bu bozulmanın bankaların kredi gücü üzerindeki etkisi ile yabancılara ait bankaların iştiraklerindeki değişimler gösterildi. moody's'in 1 Haziran'da Türkiye'nin "Ba2" seviyesindeki kredi notunu, makro ekonomik politikalara yönelik belirsizlik gerekçesiyle izlemeye almıştı.

ŞİMŞEK'TEN 'MOODY'S' TEPKİSİ: BANKACILIK SEKTÖRÜMÜZ SAĞLIKLI VE SAĞLAM



Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Moody's'in bankacılık sektörü ile ilgili kararının ardından "Bankacılık sektörümüz sağlıklı ve sağlam. Sermaye yeterlilik oranı yüzde 16.7, kur ve faiz artışı sonrasında bile yüzde 15" dedi.



Twitter üzerinden değerlendirmede bulunan Şimşek, "Takipteki kredilerin oranı yüzde 2.9 ve yüzde 75 genel karşılık ayrılmış. Sektörün özkaynak karlılığı yüzde 16. Bankaların kaldıraç düzeyi düşük. Aktif/Özkaynak sadece 8.7 kat" açıklamalarını yaptı.



Bankacılık sektörümüz sağlıklı ve sağlam. Sermaye yeterlilik oranı %16.7, kur ve faiz artışı sonrasında bile ~%15.



Takipteki kredilerin oranı %2.9 ve %75 genel karşılık ayrılmış.



Sektörün özkaynak karlılığı %16.



Bankaların kaldıraç düzeyi düşük. Aktif/Özkaynak sadece 8.7 kat — Mehmet Simsek (@memetsimsek) June 7, 2018

Devletin borcunun artmadığını belirten Şimşek, "Brüt kamu borç stokunun (iç +dış) milli gelire oranı 2002’de yüzde 72 idi. 2017 sonunda yüzde 28.3’e düştü. Dünya ortalaması yüzde 87" ifadelerini kullandı.

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