Moody's, Türkiye için değerlendirme açıklamadı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notu ve not görünümüne ilişkin güncelleme yapılmadığını duyurdu.

Anadolu Ajansı 06.06.2020 - 07:20 | Son Güncelleme : 06.06.2020 - 07:22

moodys-23-03-15

İlişkili Haberler

Moody's: Havacılık sektörü 2023'e kadar toparlanamayacak

Moody's: Havacılık sektörü 2023'e kadar toparlanamayacak

Moody's G20 ekonomilerinin büyüme tahminlerini düşürdü

Moody's G20 ekonomilerinin büyüme tahminlerini düşürdü

Enerji devlerine Moody's'den kötü haber

Enerji devlerine Moody's'den kötü haber

Moody's Türkiye'nin kredi notuna ilişkin güncelleme yapmadı

Moody's Türkiye'nin kredi notuna ilişkin güncelleme yapmadı

Moody's'den yapılan yapılan açıklamada, takvimde hakkında değerlendirilme yapılması için 5 Haziran tarihi verilen Türkiye, Rusya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti için güncelleme yapılmadığı bildirildi. 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının yıllık takvimlerinden ülkelerin kredi notu ve not görünümleri için tarih vermesi, kesin olarak güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor.

Moody's, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu "B1", kredi notu görünümünü ise "negatif" olarak değerlendiriyor.

Üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu arasında yer alan Fitch Ratings, 22 Şubat'ta Türkiye'nin kredi notunu "BB-" ve görünümünü "durağan" olarak teyit etmişti. 

Standard&Poor's (S&P) ise 7 Mayıs'ta Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "B+", uzun vadeli yerel para birimi cinsinden kredi notunu ise "BB-" olarak teyit ettiğini duyurmuştu.

VİDEO: EKONOMİYE YENİ DESTEK PAKETİ

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...