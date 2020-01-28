Moody's'ten corona virüsüne ilişkin uyarı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s ölümcül corona virüsünün yayılmasının ekonomik sonuçları olabileceği uyarısında bulundu.

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s'ten yapılan açıklamada, “Corona virüsüne ilişkin en büyük risk, Çin'de ve dışında insan sağlığına ve bu virüsü taşıyanlara yönelik. Virüsün yayılmasının, 2003 yılındaki SARS epidemiğinde yaşandığı gibi ekonomik sonuçları olabilir” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada virüsün bulaşma riskinin görüldüğü ülkelerde tüketici talebini azaltabileceği, turizmin, ticaretin ve hizmetlerin olumsuz yönde etkilenebileceği bildirildi.

Moody’s açıklamasında virüsten etkilenen ülkelerde sağlık sektörü üzerindeki yükün de potansiyel olarak artabileceği kaydedildi.

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