Yerel seçimlerin sona ermesinin ardından kredi derecelendirme kuruluşu Moody's not derecelendirme niteliği olmayan bir rapor yayımladı.



Raporda, "Türkiye'nin döviz rezervlerindeki erozyon kredi notu açısından negatif ve Merkez Bankası'nın Türk Lirası'nı desteklemek için rezervleri kullanması Merkez Bankası'nın şeffaflığı ve bağımsızlığı üzerindeki soru işaretlerini yeniliyor" dendi.



Moody's notundaki bir başka ifadede ise "Lirayı desteklemek için yapılan müdahale Merkez Bankası'nın uzun zamandır uyguladığı serbest kur rejimine aykırı, şeffaflık ve bağımsızlık konusunda yeni soru işaretleri doğuruyor" dendi.



"Türkiye'deki finansal piyasalarda yaşanan düşüş ve resesyona yönelik belirsiz politika reaksiyonu sermaye çıkışını riskini artırıyor" diyen Moody's seçim sonuçlarının Türkiye'deki makroekonomi politikaları büyük oranda belirleyeceğini iddia etti.

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