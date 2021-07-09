Morgan Stanley, bazı müşterilerin kişisel bilgilerinin çalındığını açıkladı

Morgan Stanley, bazı kurumsal müşterilerinin kişisel bilgilerinin üçüncü bir partiyi de içeren ocaktaki veri ihlalinde çalındığını ve hacker'ların sosyal güvenlik numaraları gibi bilgilere ulaştığını açıkladı.



Çalınan dosyalar arasında müşteri isimleri, adresleri, doğum tarihleri ve şirket isimleri de yer alıyor.



Morgan Stanley, 2 Temmuz tarihli belgede bankanın StockPlan Connect birimine bakım ve onarım hizmetleri sağlayan üçüncü parti şirket Guidehouse'ın ihlale dair bilgilendirmeyi mayısta yaptığını açıkladı.



Guidehouse çalınan verilerin internet üzerinde yayıldığına ilişkin kanıt bulmadığına dair bankayı bilgilendirdi.

